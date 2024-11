SPECIAL GSP Ultima mare batalie a "Matadorului" * Rafael Nadal si Cupa Davis, o istorie aparte: 5 momente de referinta si recordul nebanuit care persista de 20 de ani!

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 19 noiembrie 2024, 16:10 / Actualizat marti, 19 noiembrie 2024 16:16Rafael Nadal, care bifeaza saptamana aceasta ultima aparitie in calitate de jucator profesionist, va reprezenta Spania la "simplu", in meciul de debut contra Olandei, a anuntat azi presa iberica de sport. Fostul lider mondial va deschide balul in jurul 18:00, urmand sa-l infrunte pe cel de-al doilea jucator al batavilor, Botic van de Zandschulp, 29 de ani, #80 ATP. Pentru "veteranul" de ... citește toată știrea