Specialistul in arbitraj sustine ca golul lui Kevin De Bruyne trebuia anulat: "Se duce cu talpa pe genunchi!"

Articol de Tudor Belivaca - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 11:28 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 11:57Romania a pierdut meciul cu Belgia, scor 2-0. Meciul a fost presarat de momente controversate, iar Cristi Balaj (52 de ani), fost arbitru FIFA, a dat verdictul in legatura cu al doilea gol, marcat de Kevin De Bruyne.La discutiile de dupa meci in studioul ProTV, Ciprian Marica a afirmat ca a vorbit cu fostul arbitru FIFA in timpul meciului, iar acesta i-a confirmat faptul ca ... citește toată știrea