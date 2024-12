Spectacol in Cupa NBA! Milwaukee Bucks si Oklahoma City Thunder se vor lupta pentru trofeu in Las Vegas

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 15 decembrie 2024, 09:36 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 09:38Milwaukee Bucks si Oklahoma City Thunder se vor intalni in finala celei de-a doua editii a Cupei NBA. In semifinale, Bucks a trecut de Atlanta Hawks, scor 110-102, in timp ce Thunder a invins-o pe Houston Rockets cu 111-96.In 2023, conducerea NBA a luat decizia de a introduce o noua competitie in timpul sezonului regulat, avand ca scop cresterea nivelului de spectacol din ... citește toată știrea