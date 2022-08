Spectatorii au stat si pe jos, iar primarul a huiduit arbitrul la final! Tot ce nu s-a vazut la televizor de la meciul CSC Dumbravita - Steaua 0-3

Lume multa, atmosfera campeneasca de final de august, galerie, insusi seful Jandarmeriei venit in dispozitiv pentru a tine sub control "spiritele", arbitraj de "Judet" si un primar care a facut si el parte din corul "huiduitorilor" de la final.A fost zi de mare meci in comuna Dumbravita, cartierul-dormitor al bogatilor Timisoarei, caci in sat a venit Steaua. Pe teren s-a lasat cu o infrangere cu 0-3, dupa ce gazdele au avut doi eliminati, iar in tribune atmosfera a fost mai colorata ca la ... citeste toata stirea