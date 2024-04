Sperante la medalii la Campionatele Mondiale pentru cadeti si juniori

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 10 aprilie 2024, 12:03 / Actualizat miercuri, 10 aprilie 2024 12:04Vineri debuteaza la Riad, in Arabia Saudita, Campionatele Mondiale de scrima pentru juniori si cadeti.Romania spera sa revina acasa macar cu o medalie care s-o egaleze pe cea de anul trecut, cand echipa de sabie masculin (Casian Cidu, Vlad Covaliu, Mihnea Enache si Radu Nitu) au cucerit bronzul, dupa ce s-a impus in finala mica, impotriva reprezentantilor Uzbekistanului - 45-30. ... citește toată știrea