"Spiritul Ucrainei" * Elina Svitolina, neinvinsa in duelurile cu rusoaicele, dupa izbucnirea razboiului: "Inima mea e indurerata"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 20 ianuarie 2025, 12:58 / Actualizat luni, 20 ianuarie 2025 13:24Elina Svitolina (30 de ani, 27 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, dupa o victorie cu 6-4, 6-1 in fata rusoaicei Veronika Kudermetova (27 de ani, 75 WTA), care are o semnificatie mai profunda, din pricina razboiului din Ucraina.Veronika Kudermetova a inceput in forta partida din Rod Laver Arena si, in ciuda unui prim game pierdut, a condus cu 4-1. Elina ... citește toată știrea