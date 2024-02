Articol de Theodor Jumatate - Publicat marti, 06 februarie 2024, 16:46 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 18:49Pawel Ostapski, halterofil polonez angajat si ca agent de securitate, a impiedicat un jaf la o banca din Wroclaw. Avand doar un baston telescopic, acesta a neutralizat un infractor care patrunsese in banca inarmat cu un pistol.Pawel are 30 de ani si e fiul unui faimos antrenor polonez de haltere, Waldemar Ostapski, care l-a pregatit in trecut pe Szymon Kolecki, cvintuplu campion ... citeste toata stirea