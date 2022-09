SR Brasov a revenit incredibil cu AFC Odorheiu Secuiesc si merge mai departe in Cupa Romaniei. Carlo Danciu si-a facut singur cadou de ziua mea, iar portarul Cauca a "lovit" decisiv

SR Brasov, echipa sustinuta de suporterii "stegari", s-a calificat in Turul 3 al Cupei Romaniei dupa un meci incredibil cu AFC Odorheiu Secuiesc.Condusi cu 2-0 pe stadionul Tineretului, elevii lui Florin Dirvareanu au revenit incredibil pe final si au intors scorul gratie a doua reusite ale lui Carlo Danciu si penalty-ului transformat de portarul Bogdan Cauca.Introdusi in partea secunda, Stefan Rachisan si Vlad Olteanu si-au pus rapid amprenta asupra jocului in fata unui adversar care sezonul ... citeste toata stirea