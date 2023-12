Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 01 decembrie 2023, 16:19 / Actualizat vineri, 01 decembrie 2023 16:28Italianul Andrea Compagno (27 de ani) joaca de peste 3 ani in Romania, fiind legitimat in prezent la FCSB. El a dezvaluit ce il socheaza la viata in Bucuresti.In vara lui 2020, in plina pandemie, FCU Craiova a facut un transfer surprinzator. In Banie a ajuns Andrea Compagno, un atacant gasit in liga a patra italiana, care nu aratase nimic pana in acel moment.La Craiova, ... citeste toata stirea