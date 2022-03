Stadionul "Ilie Oana" va avea o noua instalatie de nocturna, "una performanta, adaptata noilor tehnologii led". Arena, certificata pentru urmatorii doi ani

Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, casa echipei Petrolul Ploiesti, liderul Ligii 2, a obtinut, zilele trecute, Certificatului de Securitate pentru urmatorii doi ani, astfel ca nu va avea probleme in a gazdui jocuri in sezoanele 2022-2023 si 2023-2024.Totodata, arena ploiesteana urmeaza sa beneficieze de o modernizare a instalatiei de nocturna, prin inlocuirea celei actuale cu una la standardele actuale, dar, in viitorul apropiat, sa aiba si un nou gazon, iar scaunele matuite sa fie schimbate. ... citeste toata stirea