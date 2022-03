Stadionul Tineretului din Iasi, transformat in tabara pentru refugiatii din Ucraina. Managerul Academiei Politehnica Iasi: "Vom ajuta si noi cum putem. In aceste momente sunt lucruri mai importante decat fotbalul"

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi a amenajat, miercuri seara, o tabara mobila pentru refugiatii din Ucraina in incinta stadionului Tineretului din Iasi, baza fiind pusa la dispozitie de catre municipalitate.Astfel, baza sportiva cu suprafata sintetica, pe care isi desfasoara antrenamentele si meciurile oficiale juniorii din cadrul Academiei Politehnica Iasi si pe care au disputat meciurile amicale in aceasta iarna fotbalistii echipei mari, va fi gazda refugiatilor ucraineni in ... citeste toata stirea