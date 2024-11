Stam la mana UEFA * Romania NU e inca sigura de locul in urna a doua! Scenariul-horror dupa rezultatele de marti

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 19 noiembrie 2024 23:50 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 04:42Locul Romaniei in urna a doua la tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru Campionatul Mondial depinde de decizia UEFA in cazul meciului cu Kosovo, abandonat de kosovari. Rezultatele de marti din Liga Natiunilor au facut ca echipa condusa de Mircea Lucescu sa nu fie inca sigura de prezenta in urna a doua.Tragerea la sorti pentru grupele din preliminariile Campionatului ... citește toată știrea