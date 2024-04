Stan Wawrinka: "Ma bucur ca m-am intors aici dupa douazeci de ani"

Articol de Roxana Fleseru, Luminita Paul - Publicat luni, 15 aprilie 2024, 15:10 / Actualizat luni, 15 aprilie 2024 16:06Elvetianul Stan Wawrinka (39 de ani, 86 ATP) a participat luni la o conferinta de presa la Esiriac Open. Vedeta turneului revine la Bucuresti dupa ce in 2004 a facut parte din echipa Elvetiei care a intalnit Romania in Cupa Davis in luna februarie, apoi a jucat in toamna la turneul de la Arenele BNR.Stan Wawrinka debuteaza marti la Esiriac Open, el jucand in al treilea ... citește toată știrea