Stan Wawrinka, starul turneului de la Bucuresti, a fost invins clar la Monte Carlo

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 09 aprilie 2024, 17:55 / Actualizat marti, 09 aprilie 2024 18:47Stan Wawrinka (39 de ani, 79 ATP), care va fi prezent la Esiriac Open (15-21 aprilie), a pierdut in fata lui Alex de Minaur (11 ATP, 25 de ani) cu 3-6, 0-6 in primul tur al turneului de la Monte Carlo.Stan Wawrinka a suferit marti la Monte Carlo a sasea infrangere a sezonului. Castigator a trei trofee de Mare Slem, elvetianul a pierdut partida din primul tur in doar o ora si trei ... citește toată știrea