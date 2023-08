Asteptarea a luat sfarsit. Astazi, 5 august 2023, de la ora 11:00, se fluiera startul noului sezon de Liga 2. Editia 2023-2024 va fi ultima cu 20 de echipe in componenta, fiindca din campionatul urmator se trece la 22 de participante, insa nici pana in acest moment nu se cunoaste cu certitudine a 20-a formatie care va concura.In acest moment, in competitie, a 20-a echipa este Progresul Spartac, retrogradata sportiv si reprimita pe loc vacant, dar FRF i-a amanat jocul de debut cu CSC Dumbravita ... citeste toata stirea