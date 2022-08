Start la Mondialele de juniori din Peru * Cand concureaza David Popovici + unde crede legendarul Alexander Popov ca ar trebui sa se mai imbunatateasca

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 30 august 2022, 12:35 / Actualizat marti, 30 august 2022 13:02Campionatele Mondiale de Juniori debuteaza azi, la Lima, cu David Popovici urmand sa participe alaturi de colegii sai in stafeta de 4x100 metri liber. Cu toate acestea, in lumea inotului inca se discuta despre recordul sau de la Roma, de data aceasta legendarul Alexander Popov l-a analizat pe roman.Competitia nu e televizata in Romania. Poate fi urmarita doar online, pe platforme de ... citeste toata stirea