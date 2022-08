Start la Mondialele de juniori din Peru * Vlad Stancu s-a calificat in finala probei de 400 de metri liber!

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 30 august 2022, 18:12 / Actualizat marti, 30 august 2022 18:12Campionatele Mondiale de Juniori au debutat astazi, la Lima, cu David Popovici urmand sa participe alaturi de colegii sai in stafeta de 4x100 metri liber.Competitia nu e televizata in Romania. Poate fi urmarita doar online, pe platforme de streaming, pe aquatics.eurovisionsports.tv/main sau, contracost, pe voyo.ro.David Popovici va lua startul azi in proba de stafeta 4x100 m liber, de ... citeste toata stirea