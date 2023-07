Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 03 iulie 2023, 00:00 / Actualizat luni, 03 iulie 2023 01:34Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Mare Slem al anului, debuteaza azi. Ana Bogdan e singura jucatoare din Romania care evolueaza in prima zi.Wimbledon se desfasoara in perioada 3-16 iulie. Televizare: in fiecare zi, de la ora 13:00, pe Eurosport.Timp de doua saptamani intreaga atentie a fanilor tenisului va fi captata de elegantul Wimbledon. Conform traditiei, competitia va fi deschisa ... citeste toata stirea