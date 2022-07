STATISTICA | 685 de jucatori au evoluat in sezonul 2021-2022 de Liga 2, dintre care 13 au urcat in timpul campionatului in Liga 1, iar 257 au inscris. Unirea Constanta a utilizat cei mai multi, Unirea Dej a folosit cei mai putini.

Ca in fiecare an, prezentam o trecere in revista cifrica a esalonului secund recent incheiat.Acest articol prezinta statistica jucatorilor care au evoluat in sezonul 2021-2022 de Liga 2. Anterior am prezentat statistica antrenorilor.JUCATORII din Liga 2 in sezonul 2021-2022# Au aparut pe teren 685fotbalisti.# Cei mai multi, 56, a folosit Unirea Constanta.# Cei mai putini, 25, a avut Unirea Dej.# Din totalul lor, 34au evoluat pentru doua echipe din Liga 2: Moroz, Dr. Gheorghe (ambii ... citeste toata stirea