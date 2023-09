Articol de Liviu Manolache - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 00:15 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 00:22Nicolae Stanciu (30 de ani) a irosit o lovitura de la 11 metri in minutul 61 din Romania - Kosovo, preliminariile EURO 2024. "Tricolorii" au un bilant groaznic de la punctul cu var in ultimele campanii.Romania intalneste de la 21:45 Kosovo, pe Arena Nationala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Antena 1.La jumatatea ... citeste toata stirea