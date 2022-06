STATISTICA | Nu mai putin de 42 de antrenori au activat la cele 20 de echipe din Liga 2 in sezonul 2021-2022, 17 fiind debutanti. Zece dintre cluburi n-au schimbat "principalul". Viitorul Pandurii, campioana mutarilor pe banca tehnica

Ca in fiecare an prezentam o trecere in revista cifrica a esalonului secund recent incheiat.De aceasta data, statistica vizeaza sezonul 2021-2022 al Ligii 2, la capatul caruia au promovat in Liga 1 trei echipe: Petrolul Ploiesti si FC Hermannstadt, de pe locurile direct promovabile, respectiv Universitatea Cluj, in urma unui baraj castigat cu Dinamo. Au retrogradat: Dunarea Calarasi, Dacia Unirea Braila, Astra, Unirea Constanta si Politehnica Timisoara, aceasta din urma dupa barajul de ... citeste toata stirea