Steaua a inceput cantonamentul, in Ghencea, nu la Forban! Ultimul plecat din lot si singurul jucator dintre cei veniti in probe si care inca este sub observatia lui Oprita

La o saptamana distanta dupa ce au desfasurat primul antrenament in anul 2023, jucatorii echipei Steaua au intrat in cantonament, la baza sportiva din Ghencea, nu la Forban, asa cum se dorea initial.Steaua n-a mai plecat in cantonament la ForbanIncepand de astazi, 16 ianuarie, si pana in data de 27 ianuarie, trupa condusa de Daniel Oprita va urma un program de pregatire centralizat la baza din Complexul Sportiv Steaua.Liderul Ligii 2 isi dorea in prima faza un cantonament in Turcia, dar a ... citeste toata stirea