In ultima etapa a play-off-ului acestei editii de campionat, Steaua a obtinut o victorie la scor, 4-2 in Ghencea cu Gloria Buzau, si a reusit, totodata, sa puna punct unei serii de cinci jocuri in care nu castigase, dintre care in trei pierduse.Sigura de locul 2 de la finalul rundei trecute, Steaua s-a impus de o maniera categorica in jocul de acasa cu Gloria Buzau, o echipa care a terminat sezonul pe pozitia a 5-a si care va merge in barajul de promovare cu UTA Arad si datorita situatiei ... citeste toata stirea