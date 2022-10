Steaua a invins SC Otelul utilizand tactica galatenilor. Daniel Oprita: "Am incercat sa castig si eu cu armele lor, sa fac un antijoc in unele momente." Antrenorul, ingrozit de ce a facut Jandarmeria cu suporterii

Steaua a castigat derby-ul cu SC Otelul, locul 1 cu locul 3, a ajuns la patru victorii consecutive, in ultimele trei nu a primit gol, si in total are o serie de opt jocuri fara infrangere, dupa rusinosul 0-4 acasa cu FK Miercurea Ciuc.Cu scorul de 1-0 s-a impus Steaua la revenirea in Ghencea dupa exilul de trei jocuri la Mioveni, iar golul a fost marcat de bulgarul Tsvetelin Chunchukov in chiar primul minut al reprizei secunde, in 46. Atacantul a inscris din doua lovituri, norocos, a doua ... citeste toata stirea