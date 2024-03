Steaua a macelarit Viitorul Pandurii in 45 de minute, Daniel Oprita ramane sceptic in privinta calificarii in play-off: "Nu se vede, chiar e departe"

Steaua a castigat cu scorul de 5-0 meciul cu Viitorul Pandurii Targu Jiu, primul disputat pe teren propriu in 2024, in cadrul etapei a 17-a a Ligii 2, antepenultima a sezonului regular.Toate cele cinci goluri au fost marcate in repriza secunda a partidei, iar punctele castigate de echipa antrenata de Daniel Oprita o mentine in cursa pentru play-off, dar tot nu este la mana sa pentru aceasta calificare.Oprita asteapta noi victorii de la jucatorii sai si spera sa strice planurile, iar Steaua sa ... citește toată știrea