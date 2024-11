Steaua a pedepsit drastic Corvinul in Ghencea si isi continua parcursul incredibil de invincibilitate. Diferenta putea fi si mai mare, dar arbitrul a judecat gresit doua faze de penalty

Al doilea meci al zilei in Liga 2, in cadrul etapei a 12-a a sezonului regular 2024-2025, a avut loc la Bucuresti, pe stadionul Steaua.Steaua a primit vizita Corvinului, in fata careia avea de luat o revansa dupa meciul din sezonul trecut, 1-0 pentru hunedoreni chiar pe stadionul din Ghencea, dupa reusita lui Marius Lupu din minutul 48.Putin mai devreme astazi, Concordia Chiajna a umilit, la Oradea, FC Bihor, scor 4-0, in jocul care a deschis etape. Runda continua cu meciuri programate ... citește toată știrea