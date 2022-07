Steaua, aproape sa strice meciul de prezentare a lotului celor de la Farul. "Militarii" n-au pierdut insa la Ovidiu, contra echipei lui Hagi

Steaua are un inceput solid in meciurile amicale din aceasta perioada de pregatire de vara. Dupa 1-0 in deplasare cu Campionii FC Arges, echipa antrenata de Daniel Oprita a obtinut o remiza cu o alta formatie din prima liga. "Militarii" au terminat la egalitate, la scorul de 1-1, cu Farul Constanta, intr-un joc desfasurat la Ovidiu, cu spectatori in tribune, costul unui bilet fiind de 25 de lei!Pentru trupa lui Gica Hagi, acesta a fost ultimul joc amical inainte de startul in noul sezon de ... citeste toata stirea