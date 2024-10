Steaua - Concordia se joaca de la ora 20:00, in deschiderea etapei 10 din Liga 2. Trupa din Chiajna, la primul meci dupa despartirea de Ilie Poenaru

Dupa un weekend fara meci oficial, primele doua ligi fiind intrerupte pentru a doua oara in acest sezon pe durata actiunilor echipelor nationale, campionatul Ligii 2 se reia cu etapa a 10-a.Primul joc al rundei are loc la Bucuresti, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua, unde se intalnesc Steaua si Concordia Chiajna. Va fi al doilea meci oficial intre aceste echipe in acest sezon, dupa ce primul a avut loc in Turul 3 al Cupei Romaniei, atunci la Chiajna, iar castigatoare a fost formatia ... citește toată știrea