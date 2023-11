Al doilea meci dintre cele trei programate astazi, 30 noiembrie 2023, in Liga 2, in etapa a 15-a, ultima stabilita in 2023, are loc la Bucuresti, de la ora 17:30, intre Steaua si Corvinul Hunedoara. Este derby-ul rundei, nu numai datorita pozitiilor in clasament pe care le ocupa echipele, ci si a numelui acestora.Primul meci al zilei s-a disputat mai devreme, la Sibiu, pe stadionul Municipal, unde liderul CSC Selimbar a intalnit CSM Resita si au remizat la scorul de 2-2. Ulterior, dupa partida ... citeste toata stirea