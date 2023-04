Etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 2 se incheie in aceasta seara cu un meci de gala, derby-ul campionatului, a doua dintre cele trei confruntari directe care vor avea loc in aceasta editie 2022-2023 si singura programata pe noul stadion din Ghencea. Steaua va fi gazda in fata marii rivale Dinamo, marti, de la ora 19:00.Steaua ocupa locul 2 in clasament si are posibilitatea de a reveni pe locul 1, pozitia in care s-a aflat de cele mai multe ori in aceasta editie a Ligii 2, de 12 ori consecutiv. ... citeste toata stirea