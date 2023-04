Articol de Andrei Petrescu - Publicat sambata, 22 aprilie 2023, 21:21 / Actualizat sambata, 22 aprilie 2023 22:11CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in finala Diviziei A1 la volei masculin dupa ce a invins-o pe SCMU Craiova in meciul decisiv, scor 3-0 la seturi (26-24, 25-20, 25-22).Semifinala dintre Steaua si Craiova s-a disputat in sistemul "cel mai bun din 3 meciuri". Dupa ce oltenii au invins la Craiova in primul meci, iar ros-albastrii au egalat situatia la general in meciul 2, disputat ... citeste toata stirea