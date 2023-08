Steaua a ajuns la a treia remiza la scorul de 1-1 in acest debut de sezon de Liga 2, in patru etape in care are doar o victorie, un 6-2 la Unirea Dej, adversar pe care il va reintalni in Cupa Romaniei.Dupa 1-1 la Targoviste cu Chindia, 1-1 la Mioveni cu Metaloglobus, joc considerat acasa, echipa lui Daniel Oprita a inregistrat un 1-1 si cu nou-promovata CSM Alexandria, la primul joc in Ghencea in noul sezon.Steaua a avut un joc bun contra teleormanenilor, a dus usor mingea in apropierea ... citeste toata stirea