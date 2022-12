Steaua - Gloria Buzau se joaca ACUM, in Ghencea. S-a inscris din minutul 2. "Militarii" au nevoie de cel putin un punct pentru a fi campioni de iarna in Liga 2

Etapa a 16-a a Ligii 2, ultima programata in 2022, debuteaza astazi, 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, de la ora 15:00, in Ghencea, acolo unde are loc meciul dintre Steaua si Gloria Buzau, cel mai important din aceasta runda, tinand cont de pozitiile ocupate de cele doua echipe.Steaua este liderul clasamentului Ligii 2 de sapte etape, vine dupa un esec inregistrat pe teren propriu si are nevoie de cel putin un punct pentru a termina anul pe prima pozitie si a fi campioana de iarna.De ... citeste toata stirea