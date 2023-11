Ultimul meci al etapei a 13-a a Ligii 2 are loc astazi, de la ora 17:30, la Bucuresti, in Ghencea, unde Steaua este gazda in fata celor de la FK Miercurea Ciuc. Pentru ambele echipe, un insucces inseamna o reducere semnificativa a sanselor de a mai prinde play-off-ul in acest sezon.Etapa a inceput joi seara, la Targoviste, unde CS Mioveni s-a impus cu 2-0 in fata Chindiei, vineri au avut loc meciuri la Buzau (1-1 intre Gloria si Ceahlaul) si Mioveni (1-0 pentru Unirea Slobozia la CFC Arges), ... citeste toata stirea