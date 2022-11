Steaua pierde in Ghencea cu FC Brasov, iar echipa lui Dan Alexa reintra serios in calculele pentru play-off. Incepand de la acest meci, ambele formatii au acelasi sponsor pe piept, o casa de pariuri!

Steaua a pierdut meciul cu FC Brasov, scor 0-1, a suferit al doilea esec pe teren propriu in acest sezon si a ratat sansa de a-si asigura matematic locul 1 la finalul anului 2022.Adi Popa a avut cea mai mare ocazie a meciului in debutul partii secunde, cand a sutat violent in transversala, insa unicul gol al meciului a fost in poarta lui Horia Iancu, utilizat pentru prima data in campionat in acest sezon. Capitanul Stelei nu a avut ce face in minutul 67 la un super-sut al lui Adi Chica-Rosa. ... citeste toata stirea