Steaua - Poli Iasi se joaca de la ora 16:30, in deschiderea etapei a 5-a a Ligii 2. Echipa lui Oprita revine pe terenul unde ultima data a fost umilita

Etapa a 5-a a Ligii 2 debuteaza astazi dupa-amiaza, de la ora 16:30, la Bucuresti, cu un meci derby al campionatului. Steaua primeste pe teren propriu, in Ghencea, vizita Politehnicii Iasi.Ambele echipe vin dupa victorii si sunt in prima parte a clasamentului Ligii 2.Daca trupa antrenata de Daniel Oprita a pierdut o data in primele patru runde, cea condusa de Claudiu Niculescu este una dintre cele patru ramase inca neinvinse in acest sezon.Etapa a 5-a a Ligii 2 are urmatoarele meciuri ... citeste toata stirea