Steaua, prima reactie despre scandalul cu Mircea Lucescu: "Cand nu cunosti nimic, mai bine nu te bagi"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 13 noiembrie 2024, 20:23 / Actualizat miercuri, 13 noiembrie 2024 22:38Steaua Bucuresti, prin vocea managerul sectiei de fotbal Andrei Cian, a reactionat in legatura cu scandalul momentului din fotbalul romanesc. Mircea Lucescu (79 de ani), selectionerul Romaniei, continua ca in aparitiile publice sa se refere la FCSB ca fiind Steaua. "Militarii" ar urma sa-l dea in judecata, iar Andrei Cian a intrat in direct si a abordat pe larg acest subiect. ... citește toată știrea