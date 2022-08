Steaua, pusa sa joace din nou marti. In etapa a 3-a a Ligii 2 majoritatea meciurilor au loc sambata, doua dintre ele la Buftea. Cele cinci partide televizate

Etapa a 3-a a noului sezon al Ligii 2 nu mai debuteaza ca precedentele doua, inainte de weekend. Sambata se vor disputa majoritatea partidelor rundei, iar in zilele de duminica si marti vor avea loc cate un meci.Steaua va fi echipa care va inchide etapa. Se va intampla acest lucru pentru a doua oara in trei runde.Totodata, pentru a doua etapa la rand, detinatorii de drepturi TV din Liga 2 au decis sa transmita in direct cinci meciuri in loc de patru.Opt meciuri din etapa a 3-a a Ligii 2 se ... citeste toata stirea