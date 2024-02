Steaua ridica numarul jucatorilor straini din lot! Clubul si-a anuntat a treia achizitie din 2024: un atacant venit din liga a treia din Spania

Steaua si-a prezentat vineri, 9 februarie 2024, a treia achizitie perfectata in aceasta iarna, pentru partea a doua a sezonului 2023/24.Cu echipa bucuresteana a semnat tot un fotbalist strain, un spaniol, atacantul Ignacio Heras Garcia (26 de ani), ultima data la Recreativo Huelva, echipa din liga a treia spaniola.Despre aducerea lui Nacho Heras, asa cum este poreclit, Liga2.roa scris de o saptamana. Steaua a anuntat prezenta sa in lot miercuri dimineata, in ziua in care spaniolul a si ... citește toată știrea