Steaua s-a reunit fara jucatorii straini si cu trei noutati in lot, toti aflati in probe

Steaua se numara printre echipele din Liga 2 care isi reiau antrenamentele in acest an 2025 incepand din aceasta saptamana. Trupa condusa de Daniel Oprita s-a reunit luni, 13 ianuarie, in cadrul Complexului Sportiv Steaua, cu doar 19 jucatori, trei dintre ei fiind veniti in probe.A doua clasata in Liga 2 dupa 17 etape e va pregati doar pe plan local pentru partea a doua a sezonului, iar printre cei patru adversari din amicale se numara doua colege din campionat.Spaniolii au lipsit de la ... citește toată știrea