Steaua a terminat victorioasa partida din Ghencea, de luni seara, din etapa a 13-a, contra echipei FK Miercurea Ciuc, la limita, scor 1-0. "Militarii" au trecut de o formatie cu care erau la egalitate de puncte in clasamentul din Liga 2, iar antrenorul Daniel Oprita a fost multumit de evolutia echipei in sine.Steaua venea dupa o remiza in runda trecuta, in deplasare contra CSC Dumbravita, scor 0-0.Daniel Oprita a reactionat dupa partida Steaua - FK Miercurea Ciuc, scor 1-0Formatia din ... citeste toata stirea