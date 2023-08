Cu circa trei zile inainte de meciul de debut in noul sezon al Ligii 2, Steaua si-a prezentat oficial alte doua noi achizitii facute in aceasta vara.A fost randul fundasului Costel Avram si mijlocasului argentinian Gianluca Mancuso sa vorbeasca despre trecerea lor sub comanda lui Daniel Oprita.Steaua joaca marti, 8 august, de la ora 21:00, la Targoviste, cu retrogradata din prima liga Chindia, in prima etapa a editiei 2023-2024 a ligii secunde, runda care a avut debutul sambata. Costel Avram ... citeste toata stirea