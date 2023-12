Steaua a fost invinsa in Ghencea, in etapa a 15-a, de formatia Corvinul Hunedoara, la limita, scor 0-1. "Militarii" s-au recunoscut invinsi de locul 2 din clasamentul din Liga 2, iar antrenorul Daniel Oprita a fost suparat din acest motiv.Steaua venea dupa o victorie clara in runda trecuta, contra Progresul Spartac, scor 6-1. In acelasi timp, dupa alte doua victorii la rand.Steaua a pierdut partida cu Corvinul, din etapa a 15-a din Liga 2, scor 0-1Formatia din Bucuresti spera sa scoata cel ... citeste toata stirea