Steaua trece de FC Bihor, leaga doua victorii in campionat si urca pe locul 2. David Matei, decisiv pentru bucuresteni. La Oradea s-a scandat demisia

Steaua s-a impus la limita in deplasarea de la Oradea, scor 1-0 cu nou-promovata FC Bihor, in meciul care a deschis etapa a 7-a a sezonului regular al Ligii 2, editia 2024-2025.Unicul gol al partidei desfasurata pe stadionul "Iuliu Bodola" a fost marcat in minutul 21 de catre tanarul David Matei, dupa o actiune in care defensiva bihoreana a fost facuta sah-mat de Chipirliu si Nacho Heras.Runda continua cu jocuri stabilite pentru vineri, sambata, luni si marti.CLASAMENT Liga 2 si al ... citește toată știrea