Steaua - Unirea Dej se joaca ACUM, in Ghencea. Corbu il faulteaza in careu pe Adrian Pop, insa clujenii nu primesc penalty

Ultimul meci al etapei a 13-a a Ligii 2 a fost lasat chiar derby-ul rundei.Steaua si Unirea Dej, primele doua clasate inainte de debutul etapei, se intalnesc de la ora 18:00, la Bucuresti, pe stadionul Steaua.Echipa lui Daniel Oprita are 26 de puncte si inca se afla pe locul 1, in timp ce trupa lui Dragos Militaru are 25 de puncte si intre timp a cazut pe locul 3, fiind devansata la golaveraj de Unirea Slobozia.Etapa a 13-a a sezonului regular a debutat de joi seara, cu meciul FK Miercurea ... citeste toata stirea