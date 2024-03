Steaua, victorioasa in fata campioanei Bulgariei din ultimii 12 ani! Horia Iancu a parat un penalty pe final de joc

Steaua s-a deplasat in Bulgaria la finalul acestei saptamani in care a fost pauza in Liga 2, a jucat un amical cu multipla campioana Ludogorets Razgrad, pe care echipa antrenata de Daniel Oprita l-a castigat cu scorul de 3-2.La pauza a fost 2-2, iar bucurestenii s-au impus printr-un gol marcat de golgheterul lor si din acest sezon, Bogdan Chipirliu.Steaua s-a impus in amicalul din Bulgaria cu LudogoretsLa fel ca majoritatea echipelor din primele doua ligi din Romania, si Steaua a disputat la ... citește toată știrea