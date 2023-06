Articol de Liviu Manolache - Publicat sambata, 24 iunie 2023 23:10 / Actualizat sambata, 24 iunie 2023 23:41Romania U21 a fost invinsa de Ucraina U21, scor 0-1, si este eliminata de la EURO 2023. Unica reusita a venita in minutul 89, atunci cand Victor Dican (22 de ani) a deviat mingea in poarta ghinionistului Stefan Tarnovanu (23 de ani).Absent in prima partida, esecul 0-3 contra spaniolilor, Stefan Tarnovanu a fost providential in fata elevilor lui Ruslan Rotan. A avut 5 interventii ... citeste toata stirea