Stefan Tarnovanu si-a pus cenusa in cap dupa gafa cu Sepsi: "Mi-am batut joc de doua puncte" * Ce a spus despre plecarea de la FCSB

Articol de Emanoil Ursache - Publicat joi, 25 aprilie 2024, 00:17 / Actualizat joi, 25 aprilie 2024 00:52Stefan Tarnovanu (23 de ani) si-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca FCSB a pierdut doua puncte cu Sepsi, in urma iesirii sale eronate de la golul de 2-2 al covasnenilor marcat de Florin Stefan in minutul 70, care a stabilit si scorul final al partidei.Tarnovanu a negat ca isi doreste sa plece de la FCSB, in contextul in care Gigi Becali a spus zilele acestea ca poate sa il treaca ... citește toată știrea