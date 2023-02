"Stejarii" incep campania din Rugby Europe Championship. Sambata, primul test: "Important sa debutam cu dreptul"

Articol de Andrei Petrescu - Publicat vineri, 03 februarie 2023, 11:59 / Actualizat vineri, 03 februarie 2023 11:59Nationala Romaniei porneste, saptamana aceasta, campania din Rugby Europe Championship. "Stejarii" vor debuta sambata in prima competitie a anului, pe Arcul de Triumf, in compania Poloniei. Meciurile nu vor fi transmise la TV in Romania.Pregatiri intense pentru primul meci oficial al anului pentru nationala de rugby a Romaniei. Dupa esecul umilitor din amicalul cu Italia, 3-66, ... citeste toata stirea