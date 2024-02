"Stejarii" pleaca miercuri seara spre Tbilisi, iar sambata disputa semifinala contra Georgiei din Rugby European Championship

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 15:15 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 16:02Romania o intalneste sambata pe Georgia pe stadionul Mikheil Meskhi pentru un loc in marea finala a Rugby Europe Championships. Ultima victorie a "stejarilor" dateaza din 2017.Componentii echipei Romaniei de rugby pleaca in aceasta seara spre Tbilisi, acolo unde sambata, de la ora 14:00, au meci contra Georgiei in semifinalele Rugby Europe Championship.David Gerard a ales ... citește toată știrea